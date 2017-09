Il Napoli ha vinto facilmente e si è rimesso in corsa eppure non l’ho riconosciuto: non ho ritrovato la fluidità di tante splendide azioni “alla mano”, la precisione e la freschezza delle battute di Hamsik, Jorginho e Callejòn, la rapidità e l’intensità che hanno indotto anche numerosi allenatori europei a considerarlo tra i più belli del reame – Guardiola lo colloca tra le cinque squadre più forti d’Europa per qualità di calcio.

Forse sono rimasto (nuovamente) perplesso perché tanto in campionato quanto in coppa il Napoli si presenta in due versioni, quella del primo tempo e quella del dopo-técaldo, capace – lo ricordo – di segnare oltre il 70% dei gol.

Che Sarri abbia deciso di rinunciare a una parte di bellezza favorendo una minore dispersione di energie? Non credo: è un tecnico che non lavora in prevalenza sui difetti e non si preoccupa delle correzioni, insegue la perfezione dell’idea, non è quindi possibile che adotti strategie conservative.

Ci sono anche gli avversari, certo: ma il Feyenoord, questo Feyenoord senza Jorgensen, né Botteghin, né Wermeer, non è mai entrato in partita; per dirla alla Cassano, “undici scappati di casa” (molto più allenante la Spal sabato scorso) – le cose cambieranno verosimilmente a Rotterdam.

Il fatto è che il Napoli ci ha abituati troppo bene, a una diversità che è diventata un valore invidiabile: la mediocrità, pur se aurea, non gli può proprio appartenere. La maglia di Zielinski allungata a Insigne al posto di quella di Milik, il rigore parato da Reina che ne aveva tanto bisogno: pensandoci bene, anche questa è diversità.